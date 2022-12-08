Проблеми з постачанням електронергії вплинули на всі сфери життя українцяв, у ПриватБанку розповіли про деякі зміни у грошовій сфері.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ПриватБанк, через постійні відключення електроенергії, набирає популярності послуга зняття готівки на касі.

Так, за листопад через торгові термінали ПриватБанку українці отримали готівки на касах торгових точок на 43% більше у порівнянні з жовтнем на суму 2,3 млрд грн.

«За останній місяць цією послугою скористалися майже 1,5 мільйона українців, середня сума отриманої готівки касах трохи перебільшує 1,5 тис грн», - зазначили в ПриватБанку.

Загалом через перебої з електрикою обсяги оплат покупок картками у минулому місяці, у листопаді, були меншими, ніж у жовтні на 5,1% (51 млрд грн).

Крім того, у листопаді українці на 15% більше, ніж у жовтні, сплачували картками у мережі торгових терміналів ПриватБанку за покупку електроніки та побутової техніки.

Найбільш популярними товарами місяця стали павербанки та інша техніка для автономного енергозабезпечення.

Також у листопаді мешканці України більше витрачали на пальне - оплати картками на АЗС у порівнянні з жовтнем зросли на 7,6% до 2,7 млрд грн, меньше витрачали з карток на їжу (-9,6%, 22,1 млрд грн), ліки (-4%, 3,1 млрд грн) і кафе та ресторани (-12,4%, 3,1 млрд грн).

Додамо, що у листопаді ПриватБанк видав українському бізнесу 1523 кредити на загальну суму 2,077 мільярда гривень.

Також повідомлялось, що через сервіси ПриватБанку протягом жовтня-листопада українці перерахували фонду «Повернись живим» 55 мільйонів гривень.

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