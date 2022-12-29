В компании отметили, что стоимость доставки в отделение и почтоматы отныне будет рассчитываться одинаково.

С 1 января 2023 года на "Новой почте" начнут действовать новые тарифы. Как отметили в компании, изменения приняты, чтобы и в дальнейшем гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны. Об этом "Новая почта" объявила на своем сайте.

В компании отметили, что стоимость доставки в отделение и почтоматы отныне будет рассчитываться одинаково.

Напомним, мужчина потерял почти 75 тысяч, пытаясь купить генератор.

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