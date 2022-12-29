С 1 января 2023 года на "Новой почте" начнут действовать новые тарифы. Как отметили в компании, изменения приняты, чтобы и в дальнейшем гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны. Об этом "Новая почта" объявила на своем сайте.
В компании отметили, что стоимость доставки в отделение и почтоматы отныне будет рассчитываться одинаково.
Изменений несколько. В частности, тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 грн.
Посылка между отделениями и почтоматами по городу будет стоить:
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- до 2 кг – 50 грн;
- до 10 кг – 80 грн;
- до 30 кг – 120 грн.
Посылка между отделениями и почтоматами по Украине:
- до 2 кг – 70 грн;
- до 10 кг – 100 грн;
- до 30 кг – 140 грн.
Доплата за доставку/забирание курьером:
- для отправок до 30 кг – 35 грн к тарифу;
- за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг – 100 грн к тарифу.
Кроме того, стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково. А дополнительная плата в 20 грн за возврат товара отправителю после проверки в отделении отменяется.
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