С 1 января 2023 года на "Новой почте" начнут действовать новые тарифы. Как отметили в компании, изменения приняты, чтобы и в дальнейшем гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны. Об этом "Новая почта" объявила на своем сайте.

новая почта

В компании отметили, что стоимость доставки в отделение и почтоматы отныне будет рассчитываться одинаково.

Изменений несколько. В частности, тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат составит 55 грн.

Посылка между отделениями и почтоматами по городу будет стоить:

Популярные статьи сейчас

"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности

"Сделайте запас воды": появилась информация о последствиях новой ракетной атаки

Россияне бегут из важного украинского города: "Вслед за командованием выехали…"

Как было в Херсоне: бои на Бахмутском направлении приближаются к кульминации

Украинец украл у россиян десятки тысяч долларов и передал деньги переселенцам: "Смог взять под контроль..."
Показать еще
  • до 2 кг – 50 грн;
  • до 10 кг – 80 грн;
  • до 30 кг – 120 грн.

пенсия, пенсионер, выплаты

Посылка между отделениями и почтоматами по Украине:

  • до 2 кг – 70 грн;
  • до 10 кг – 100 грн;
  • до 30 кг – 140 грн.

Доплата за доставку/забирание курьером:

  • для отправок до 30 кг – 35 грн к тарифу;
  • за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг – 100 грн к тарифу.

Кроме того, стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково. А дополнительная плата в 20 грн за возврат товара отправителю после проверки в отделении отменяется.

Напомним, мужчина потерял почти 75 тысяч, пытаясь купить генератор.

Также Politeka сообщала, украинцам сообщили хорошую новость, что подешевеет с 1 января.

Как Politeka писала, что придется платить за снятие денег в банкомате, подробности.