Підписано приказ щодо зниження тарифів на вижливу послугу, рішення почне діяти вже після Нового Року.

Мова йде про тарифи на відправку посилок з України до Польщі. З 1 січня вони зменшаться на 75%, пише Politeka.net.

Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Щойно підписав наказ, щоб з 1 січня тарифи на відправку посилок в Польщу через Укрпошта EMS сервіс були знижені на 75%», - повідомив Смілянський.

За його словами, посилкадо 1 кг буде коштувати десь $6 / ≈ 240 гривень. Відправити можна буде до майже будь-якого відділення Пошти Польської. Терміни доставки 7-14 днів.

Нові тарифи будуть доступні і для українських підприємців.

Нагадаємо, українців в Польщі у 2023-му році торкнуться деякі зміни.

Так, з 1 лютого 2023 року українці, які перебуватимуть у Польщі понад 120 днів, повинні будуть покривати 50% вартості свого проживання. Сума становитиме не більше 40 злотих на одну особу на день. Крім того, з 1 травня 2023 року біженці, які перебуватимуть у Польщі 180 днів, повинні будуть покривати 75% витрат.

Також польське Міністерство внутрішніх справ і адміністрації підготувало законопроєкт, згідно з яким після 24 серпня 2023 року громадяни України муситимуть регулювати своє перебування у країні на тих самих умовах, що й інші іноземці.

Зауважимо, що українки та українці, які поїхали до ЄС через війну, офіційно не є "біженцями", бо механізм тимчасового захисту, що його дає ЄС, є іншим юридичним статусом. Однак цей термін став загальновживаним у Європі й стосовно українців.

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