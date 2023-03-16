15 марта подразделения 59-й мотопехотной бригады успешно атаковали и уничтожили российские войска на трех позициях под Авдеевкой. Об этом рассказал главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов, который сейчас находится на передовой.

Россияне понесли тяжелые потери. Кроме того, в бою четыре российских военнослужащих из состава 2-го батальона 110-й мотострелковой бригады ВС РФ были захвачены в плен: Обдовский Сергей из города Тверь; Даиров Яков из Оренбургской области; Китов Юрий из Оренбургской области, Ертлеус Самрат из Оренбургской области.

"Пусть родственники теперь требуют обмен, потому что Минобороны РФ блокирует обмены пленными, не спешит освобождать граждан РФ. Успешная атака 59-й бригады произошла в день панихиды на девятый день после гибели Дмитрия Коцюбайла, знаменитого воина-добровольца, у которого в 59-й бригаде есть друзья. Россиян разбили именно на тех позициях, где много десятков раз работал за последние 9 лет сам друг Да Винчи, база которого находится в Авдеевке. Конечно, все это было хорошо спланировано как следует заранее, это не были эмоциональные действия", — добавил Юрий Бутусов.

Легендарный украинский воин, командир спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло погиб под Бахмутом 7 марта. Ему было всего 27 лет.

Напомним, ранее стало известно о сценариях контрнаступления ВСУ – их два.

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