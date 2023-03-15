Після Бахмуту окупанти почнуть знищувати й інші українські міста.

Так, під щільним ворожим вогнем опиняться Часов Яр, Краматорськ та Слов'янськ. Про це заявив український військовий, генерал-лейтенант ЗСУ у запасі Ігор Романенко в ефірі Politeka Online, коментуючи необхідність утримання Бахмута.

«Якщо є перспектива подальшого утримання, є сенс боротися за місто далі, оскільки з військової точки зору воно є ключем до просування супротивника вперед у бік Часов Яру, Краматорська та Слов'янська. Поки що дистанція не дозволяє їм використовувати дешеву ствольну артилерію. А так вони просто знесуть ці міста, як чинили з попередніми. І це також треба враховувати. Це наші міста, це наші люди, їх треба відстоювати», – пояснив Романенко.

За словами військового, українські сили у районі Бахмута були посилені. Однак і Пригожин стягнув свої резерви.

«Бо для нього це є принципово важливим. Можливо, і, швидше за все, для нбого це остання можливість військового прояву своєї могутності, реалізації своїх задумів. Встояти в цій політичній боротьбі, яка відбувається між угрупованнями там», - каже генерал-лейтенант ЗСУ.

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