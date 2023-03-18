Военнослужащий ВСУ, специалист по вопросам БПЛА, экс-нардеп Игорь Луценко в интервью ТСН рассказал, способна ли российская так называемая "вторая армия мира" на что-то большее, чем то, что мы уже видим сейчас.

"Я персонально думаю, что нет. Я думаю, что возможно лишь, скажем так, количественное увеличение так называемых чмобиков и такие же практики их применения, то есть для разминирования минных заграждений массово там бросают их на какой-то паршивой бронетехнике, пешком и так далее. То есть эта война, конечно, будет становиться гораздо хуже для россиян в том плане, что они будут нести все более серьезные потери", — заявил Игорь Луценко.

Но, как отметил эксперт, даже несмотря на наличие у нас вооружения, обученных военнослужащих и, что самое главное, боеприпасов, все равно, к сожалению, есть большие шансы, что украинские защитники могут быть оттеснены от тех городов, которые россияне для себя выберут как "арены своих последующих побед".

"Вот сейчас они вывели Бахмут и они за ценой не стоят, и кладут там, и кладут людей, заставляя нас класть людей, заставляя нас тоже истощаться. То есть это будет продолжаться, пока у кого-то из двух бойцов — Украины или россии — не кончается ресурс", - подчеркнул военнослужащий.

Напомним, на поле боя заметили важные изменения – «это хороший знак».

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