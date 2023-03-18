Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о новом элементе дестабилизации Молдовы – псевдо-украинской группировке “Помста”.

"Российские спецслужбы продолжают кампанию по дестабилизации Молдовы и после череды протестных акций, организованных пророссийской партией «Шор» был задействован хорошо нам знакомый, особенно в Одессе, сценарий. Дело в том, что сейчас, через подконтрольные россии информационные площадки, активно распространяется видео, на котором некая группа лиц, одетая в какой-то жуткий микс из формы ВСУ и того, что завалялось на полках охотничьего магазина, представляясь движением “Помста”, угрожает Молдове. Угрожает тем, что считает, что Кишинёв заигрывает с россией и лично с обвиняемым МУС гражданином россии владимиром путиным, вследствие чего “Помста” развернёт деятельность на территории Молдовы, чтобы это прекратить", — пишет эксперт.

Александр Коваленко отметил самое интересное в этом видео — что персонажи из кружка “Помста” взяли на себя ответственность за беспорядки 12 марта, которые прошли в Кишинёве.

"То есть, организаторами беспорядков были не «Шоровцы», а некие украинские националисты? Вот это поворот! В глаза бросается и то, что в основном “мстители” одеты во, что попало. Например, бронежилеты у всех пятерых разного типа. Аналогично и каски. У двоих их вообще нет. Оружие потрёпанное, а гранатомёт AT4 у главного спикера и вовсе отстрелянный. Или нет… погодите… Страйкбольный AT4? Серьёзно?", — подчеркнул военный обозреватель.

Коваленко вспомнил, как в 2020 году российская пропаганда дала старт проекту “Вольный город Одесса”, задача которого заключалась в имитации некоего партизанского движения в Одессе. Псевдо-партизаны регулярно снимали видео с некими угрозами ВСУ, а также анонсами восстания против “нацистской” власти. При этом что “Вольный город Одесса”, что “Помста” используют фильтр голоса.

"Примечательно и то, что одним из кураторов проекта “Вольный город Одесса” был российский военный преступник Семён Пегов, а сам проект развивался на территории Приднестровья… Да-да, вот такое оно “партизанское движение” Одесской области. При этом Семён Пегов лично приезжал в Приднестровье для раздачи указаний исполнителям. Приезжал транзитом через Кишинёв… Будучи при этом в розыске в Украине и Азербайджане. Не удивлюсь, если выяснится, что нынешние “мстюны” окажутся тем же кружком, что и “Вольный город Одесса”, слишком уж знакомые лекала", — добавил эксперт.

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