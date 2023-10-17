Обсуждались предложенные изменения деятельности Государственной экологической инспекции Украины, о которых уже не раз писало наше издание. В частности, предлагаемые изменения от Минсреды ликвидировав Госэкоинспекцию, а по существу изменив вывески и потратив в никуда бюджетные деньги. Те же средства, которые сегодня так нужны украинской армии, которая противостоит ордам россиян сдерживая агрессию.

Заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко презентовала концепцию реформирования, включающую ликвидацию Государственной экологической инспекции Украины и создание Государственной природоохранной инспекции Украины. Даже неудивительно, что Елена Крамаренко на вопросы присутствующих даже не смогла аргументированно объяснить, зачем Украине сегодня во время тяжелых боевых действий менять вывески и расформировать эффективный государственный орган.



Однако на этот вопрос ответил член общественного совета Василий Конищук в своем выступлении. Он отметил, что единственная цель этой псевдореформы от Минсреды убрать профессионалов своего дела и позволить чиновникам Минсреды расставить на должности своих людей.

Председатель общественного совета Минсреды Светлана Берзина отметила отсутствие изменений в концепции, которая уже давно обсуждалась разными общественными кругами. Цитируем: «Стратегия старая, она уже неактуальна и ее столько раз обсуждали всеми общественными кругами, советами, экспертами, где-то год обсуждали, сейчас она просрочена, изменилось законодательство и нужно анализировать, почему она не была реализована. Кроме того, что изменились термины в концепции, нет иных изменений.»

По мнению народной депутатки Елены Криворучкиной, документ предложенный Минокружением является низкосортным продуктом и подчеркивает, что Министерство окружающей среды было инертным к проблемам Госэкоинспекции, и заявила, что инспекция является единственным органом, фиксирующим экологический ущерб нанесенный рашистами. Она добавила, что Минокружение было с начала полномасштабного вторжения абсолютно импотентным и инертным к проблематике Госэкоинспекции, их не волнует ни низкий уровень заработной платы Госэкоинспекции, ни когда выезжают под обстрелами работники инспекции, Министерство это почему-то вообще не волнует. В самой реформе рассматривается лишь ликвидация Госэкоинспекции, а это государственная измена, потому что инспекция на сегодняшний день является единственным органом, который фиксирует экологический ущерб нанесенный рашистами. Как сказало Минастерство финансов сущность этой реформы исключительно переименовать орган, но у государства есть более приоритетные статьи расходов, чем на эту реформу».





Елена Криворучкина

Татьяна Лампика, руководитель ОО "Экопатруль" выразила свое возмущение и заявила, что группа людей пытается уничтожить единственный орган, который мог начислять ущерб, вместо того, чтобы совершенствовать нормативно-правовые акты и методики для работы инспекции. Она призвала к лучшей работе вместо разрушения системы.

Председатель комитета по экологической политике ВР Украины Олег Бондаренко, выразил свое мнение, что предложенный документ должен сначала пройти широкое общественное обсуждение и быть также рассмотрен на заседании комитета, а только затем подаваться на рассмотрение Кабмина.

Следовательно, по результатам обсуждения этого вопроса общественный совет принял решение в течение 10 дней наработать изменения в действующую концепцию реформирования государственного надзора контроля в сфере экологии и затем повторно рассмотреть этот вопрос.

В свою очередь политики, активисты и общественность уже выразили свои пожелания унять Руслана Стрельца с его реформами и заставить одиозного министра наконец-то заниматься защитой окружающей среды, а не уничтожать экоконтроль.