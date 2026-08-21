Підвищення тарифів на воду в Кіровоградській області наразі перебуває на етапі розгляду.

Підвищення тарифів на воду в Кіровоградській області може відбутися з 1 січня 2027 року, повідомляє Politeka.

ОКВП «Дніпро-Кіровоград» оприлюднило розрахунки нової вартості централізованого водопостачання та водовідведення.

Підприємство 31 липня 2026 року подало до Кіровоградської обласної ради заяву про встановлення тарифів на наступний рік. Розрахунки підготували відповідно до нового Порядку формування тарифів, затвердженого постановою НКРЕКП №688.

Наразі для населення діють розцінки, які застосовуються на рівні тарифів, чинних станом на 24 лютого 2022 року. За кубометр води споживачі платять 21,01 грн без ПДВ, а за водовідведення — 17,30 грн.

За розрахунками підприємства, з 1 січня 2027 року для населення тариф на водопостачання може становити 57,41 грн за кубометр без ПДВ, а на водовідведення — 46,67 грн. Загальна вартість двох послуг сягатиме 104,08 грн без ПДВ, або 124,90 грн із податком.

Для юридичних осіб нинішня сумарна ціна водопостачання та водовідведення становить 86,19 грн без ПДВ. У розрахунках на 2027 рік цей показник також визначений на рівні 104,08 грн без ПДВ.

Для суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення планова ціна подачі води становить 24,23 грн за кубометр без ПДВ. Зараз відповідний тариф дорівнює 22,51 грн.

На формування майбутньої вартості вплинули кілька основних складових. Зокрема, підприємство врахувало витрати на електроенергію, оплату праці, паливно-мастильні матеріали, податки та інші платежі.

Найбільше зростання прогнозують у частині витрат на персонал. У структурі водопостачання вони можуть збільшитися на 31,90%, а водовідведення — на 38,95% порівняно з показниками чинної структури.

Також суттєво змінюються витрати на пальне. Для бензину закладено зростання на 32,24%, дизельного палива — на 69,41%, пропану — на 46,43%, метану — на 25,91%.

Витрати на електроенергію у 2027 році планують збільшити на 9,44% для водопостачання та на 9,43% для водовідведення. При розрахунках використали фактичне споживання за 2025 рік і середньозважені ціни першого півріччя 2026-го.

Водночас зазначені суми поки не є остаточними. Кіровоградська обласна рада має розглянути подані матеріали та ухвалити відповідне рішення.

Окремо підприємство повідомило, що 11 червня подавало заявку на коригування тарифів на 2026 рік. Запропоновані тоді розцінки становили 53,57 грн за кубометр води та 37,38 грн за водовідведення для споживачів, які не належать до відповідних підприємств сфери. Однак рішення щодо цих змін наразі не прийнято.

Зауваження та пропозиції щодо майбутніх розрахунків приймають до 16 серпня 2026 року включно. Їх можна подати ОКВП «Дніпро-Кіровоград» у письмовій або електронній формі.

Таким чином, підвищення тарифів на воду в Кіровоградській області наразі перебуває на етапі розгляду, а остаточні розцінки залежатимуть від рішення обласної ради.

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