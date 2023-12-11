Кандидат экономических наук Иван Ус объяснил, что путин не просто так поехал в Саудовскую Аравию, эта страна для него стратегически важна, потому что она может испортить ему ситуацию с нефтью.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

Как отмечает эксперт, путин не так часто вызжает, конечно, Римский устав, немедленный арест, единственное – ездил в Китай к своему хозяину, ведь российская экономика сильно зависит от китайского. Поэтому, констатирует он, в общем создавалось впечатление, что путин нигде не ездят, а здесь мы видим Саудовскую Аравию.

«Почему? Надо понять, что у путина есть фантомные боли по Советскому Союзу. Как любой человек, очень сожалеющий о том, что Советский Союз распался, он понимает, что лежало в основе, что привело к тому, что Советский Союз ушел в историю. А на самом деле были решения двух стран, договорняк, может быть, не очень хорошее слово, но это США и Королевство Саудовская Аравия», - объясняет Иван Ус.

Поэтому, утверждает он, путин прекрасно понимает, что Саудовская Аравия держит в своих руках яйцо с иглой Кощея Бессмертного. То есть, констатирует эксперт, в любой момент саудиты могут решить опустить цены на нефть, чтобы выбить россию и не только ее, чтобы выбить своих конкурентов, потому что у них такая себе стоимость, они могут позволить себе это. Кстати, он напоминает, что в 2021 году россия уже нарушила договоренности ОПЕК+.

«Они приняли решение об ограничении добычи в странах ОПЕК+, а российская федерация этот добычи не снизила. Она его не увеличила, но она его и не уменьшила. Почему? Потому что у них нет оборудования, а оно подсанкционное, оно на 100% западного производства, нет ни одного оборудования нефте- и газодобычи в российской федерации собственного производства, а закупать скважины дорого, это также технологии, аппаратура, которой у них нет. Почему они, в частности, его не уменьшили? Потому что им нужно его продавать хотя бы по какой-нибудь цене для того, чтобы накапливать бюджет. И вот немного подраконило страны ОПЕК+», - рассказывает Иван Ус.

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