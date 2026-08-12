Дефіцит продуктів в Харкові потенційно може стати відчутнішим наприкінці літа та восени.

Дефіцит продуктів в Харкові може проявитися насамперед у сегменті томатів через скорочення врожаїв у різних країнах світу, спричинене несприятливими погодними умовами, пише Politeka.net.

Цього сезону аграрії зіткнулися з посухою, затяжною спекою та недостатньою кількістю опадів. У деяких регіонах ситуацію додатково ускладнили сильні дощі й різкі погодні зміни.

Проблеми вже позначилися на врожайності країн, які мають вагоме значення для міжнародної торгівлі помідорами. Менша пропозиція поступово створює тиск на ринкові ціни.

Українські виробники також відчули вплив погоди

Український аграрний сектор не залишився осторонь глобальних змін. Окремі господарства, зокрема на сході країни, зазнали втрат через тривалий дефіцит вологи.

Водночас ситуація не виглядає критичною для всього внутрішнього ринку. Частину негативного впливу вдалося компенсувати завдяки зрошенню, сучасним методам вирощування та сприятливішій погоді в інших областях.

За попередніми оцінками, загальний український урожай може залишитися близьким до показників минулого року. Проте окремі фермери можуть зібрати менше овочів, ніж розраховували.

Що може вплинути на ціни

На кінцевий цінник впливає не лише кількість зібраної продукції. Важливими чинниками залишаються транспортні витрати, собівартість вирощування, сезонність та обсяги імпортних поставок.

Саме тому дефіцит продуктів в Харкові потенційно може стати відчутнішим наприкінці літа та восени, коли сезонний асортимент почне скорочуватися.

Для споживачів це може означати тимчасову нестачу окремих овочів або помітні коливання вартості. Остаточна ситуація залежатиме від обсягів нового врожаю, роботи постачальників та кон'юнктури міжнародного ринку.

Аграріям водночас доведеться адаптувати виробництво до нових погодних реалій. Серед можливих рішень — ширше використання поливу, вибір посухостійких сортів та вдосконалення технологій догляду за культурами.

Джерело: agroreview

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