Тарологиня Елена Бюн сообщила, что пока у Трампа действительно жесткая риторика по поводу Украины, но он может ее изменить, все зависит от его избирателей.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Трамп сделал громкое заявление, которое процитировал Орбан. О том, что, когда Трамп придет ко власти, финансирование, поддержка Украины закончится, а Европа не сможет своими силами помогать выстоять Украине. Почему Орбан цитирует Трампа? Для кого было сделано это заявление?

Здесь как-то, знаете, с таким подтекстом. Старший аркан Луна. Здесь так все мутно и так все неопределенно. Что-то правда в этом, что-то неправда, еще неизвестно, как оно будет. Знаете, такое впечатление, что нагнетать обстановку, подыгрывать.

Подыгрывает он. Как бы разыгрывает такую комбинацию, пытаясь… Я даже не знаю, как это объяснить. Нагнать по Луне, нагнать чего-то, нагнать какой-то информации и выкрутить все это в свою сторону.

Сейчас Трамп действительно хочет сделать свою предвыборную кампанию на жесткой программе антиподдержки Украины?

В принципе, доля правды в этом есть, но он может как-то менять направление. Сегодня у него такая стратегия, что, по сути, имел в виду, наверное, Орбан. Сегодня такая стратегия у него, потом смотрим, как избиратели у него, как к нему присоединяются или же не присоединяются, потом он может менять риторику.

У него действительно сейчас могут такие быть жесткие заявления, но, чтобы вот сказать, что он совсем не будет поддерживать… Здесь Тройка. На сегодня все-таки он… Понимаете, это такая игра на то, что посмотрю, как меня будут воспринимать.

И, опять же, по этим картам выборы очень жесткие, очень много нехорошей риторики будет звучать, очень много грязного белья будет литься.

Как сообщала Politeka, Фрейн заявила, что у Запада действительно есть намерения отправить свои войска в Украину, для этого нужен только прецедент.

Также Politeka писала о том, что Ланг предупредила об опасности обстрелов Одессы до конца марта.