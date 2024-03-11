Аюрведичний терапевт Марія Ланг зробила розклад таро і повідомила, що до кінця березня на Одесу чекають обстріли, зокрема, це буде центр і селище Котовського.

Про це вона розповіла на каналі «Прогноз».

Одеса зараз перебуває під загрозою, щоночі піддається ворожим атакам. Давайте подивимося, що чекає одеситів до кінця цього місяця на останні 2 тижні березня, чи є серйозні загрози, чи можна їх уникнути і як правильно поводитися.

На превеликий жаль, до кінця березня на Одесу чекають обстріли. Також на третьому тижні березня спалахне якийсь дуже серйозний конфлікт у керівництві міста, цей конфлікт може призвести до змін у владі, хтось може втратити все. Але найжахливіше, що обстріли та вибухи до кінця березня триватимуть.

Будуть потрапити в центр міста найбільше і селище Котовського ймовірність, знову приліт шахедів, просто ось не побачать його, пропустять, не зможуть його збити. Ось не помітять його, може, він буде навіть зовсім невеликим і йому вдасться пролетіти. У центрі очікується руйнація якоїсь будівлі. Смерті не показано.

Селище Котовського, просто потрапляння в якусь будівлю, жертв людей не повинно бути. Скоріш за все, що це буде чи інфраструктура, чи якась комерційна будівля, чи якийсь склад, бо його локацію здадуть. Тобто це буде здача координат, по яких потрібно вдарити. Це станеться на селищі Котовського.

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