Эксперт по вопросам строительства Виктор Лещинский прокомментировал ситуацию в украинском строительстве и заявил, что коррупции здесь на самом деле не так много, как казалось бы.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«У 95–97% в сфере строительства коррупция отсутствует фактически. В украинском обществе сфера строительства, пожалуй, одна из таких медийно-скандальных. На самом деле есть другие отрасли, есть медицина, там, где, пожалуй, ни один из нас без 500 гривен в больницу не заходит. Раньше было такое патогенное образование. У нас, к сожалению, за 30 лет, это следу советскому времени, если не смажешь – не поедешь», - отмечает Виктор Лещинский.

При этом он объясняет, что сфера строительства – это 27 смежных отраслей, начиная от производства стройматериалов и заканчивая девелопментом, реализацией крупных инфраструктурных государственных проектов, работа по международным контрактам и т.д. Тем не менее, констатирует эксперт, многое в нормативной документации у нас остается из советщины.

Сейчас, отмечает гость программы, у нас все говорят о коррупции в сфере строительства, но здесь не все так однозначно. Как он объясняет, коррупция – это преступление, в котором есть субъект, то есть исполнитель, и объект, то есть другая сторона, оказывающая услуги и имеющая свой интерес, а также объективные и субъективные стороны. И сейчас, утверждает эксперт, в соцсетях и СМИ развели срач, что всюду коррупция, но надо различать, где воруют, а где зарабатывают.

«Нужно полностью отличать слова «коррупция» и «бизнес». Потому что прежде всего компании, предоставляющие услуги, это работы по строительству, нацеленные на прибыль. Воруют, воруют, воруют. Люди добрые, встаньте, пожалуйста, со своих пушистых кресел дома, наденьте рабочую форму, пойдите к строителю в компанию, если вы думаете, что там большая коррупция, устройтесь на строительную компанию, если у вас есть определенный опыт работы, устройтесь на должность, нет – строителям тоже платят неплохо», - комментирует Виктор Лещинский.

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