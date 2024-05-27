Российская армия может начать наступление в сторону населенных пунктов Харьковской области или вдоль Сумской трассы.

Об этом предупреждают аналитики Института изучения войны, комментируя слова Владимира Зеленского относительно новой группировки оккупантов неустановленного размера в 90 км западнее Харькова.

По мнению экспертов, оккупанты концентрируют силы на западе Белгородской области вблизи границы с Украиной, чтобы зафиксировать и оттянуть украинские силы в этот район в рамках подготовки к наступательным операциям.

По их мнению, захватчики могут начать наступление в сторону Богодухова и Золочева Харьковской области или населенных пунктов вдоль Сумской трассы из Белгородской области.

Отмечается, что на западе Белгородской области у границы с Украиной происходит концентрация российских сил в неизвестном количестве. Скорее всего, цель таких действий – зафиксировать и оттянуть украинские силы в этот район и подготовиться к наступательным операциям, которые должны расширить российский плацдарм в приграничной зоне на северо-востоке Украины.

Ранее в ISW назвали возможную причину провала наступления РФ на севере Харьковской области. Так, аналитики отмечали, что русские войска начали свою наступательную операцию на севере Харьковской области с ограниченными силами и еще не опрокинули туда значимые резервы, что привело к понижению темпов русского продвижения и наступательным операциям.

"Такое снижение темпов, вероятно, предоставляет украинским войскам тактические возможности для контратак, хотя украинские войска еще не проводят ограниченную контрнаступательную операцию, цель которой полностью вытеснить российские войска из северной Харьковской области", - говорилось в отчете.

Военные аналитики также констатировали, что атаки Харькова будут продолжаться - оккупанты будут бить по городу в рамках наступления на область, чтобы заставить людей бежать из города.

«Российские войска, вероятнее всего, будут продолжать эти удары в рамках наступательной операции на севере Харьковской области, пока запреты Запада не позволят украинским силам адекватно противостоять прикрытию российских военных на территории РФ», - считают военные эксперты ISW.

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