Харьков сотрясли новые взрывы – враг атаковал город ракетами, попав в гражданскую инфраструктуру, полностью уничтожены 4-й и 5-й этажи одного из подъездов.

Ночные удары по Харькову унесли жизни трех человек, количество пострадавших возросло до 23. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Среди пострадавших – медицинский работник и полицейский, прибывший на место взрыва», - добавил глава города.

Как сообщили в Харьковской ОВА, враг снова применил тактику двойного удара, в то время как на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители.

По предварительным данным, оккупанты ударили ракетами С-300. Все попадания – исключительно гражданская инфраструктура.

Полностью уничтожены 4-й и 5-й этажи одного из подъездов.

Среди раненых два ребенка – мальчик и девочка 12 лет.

Под завалами могут находиться люди. Аварийно-спасательные работы на месте разрушенного жилого дома продолжаются.

Напомним, что российские оккупанты также атаковали ракетами Киев. Силы ПВО уничтожили все цели.

Из-за падения обломков возник пожар в нежилом здании в Голосеевском районе. Предварительно жертв нет.

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