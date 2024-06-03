В Украине все чаще звучат заявления о необходимости возвращения беженцев домой, а правительства разных стран финансово мотивируют украинцев ехать на родину.

Страны, которые предоставляют временную защиту украинцам даже разработали программы по выплате компенсаций, чтобы мотивировать граждан Украины вернуться на Родину.

Правительства разных стран планируют выплачивать помощь украинцам, чтобы мотивировать их вернуться домой.

Так, например, Норвегия с 2023 года платит 17,5 тысяч крон - это примерно 1,2 тыс. долларов каждому украинцу, который имеет статус коллективной защиты, вид на жительство в стране и хочет вернуться домой.

Правительство Швейцарии выплачивает от 1 тысячи до более 4 тысяч долларов каждому, который решит вернуться в Украину.

В Финляндии размер выплаты украинцам за возвращиение домой с 2024 года будет составлять 5300 евро.

Данные опроса управления ООН по делам беженцев, который провели в декабре 2023 года, показали, что до 95% украинских беженцев рассматривают возможность вернуться домой.

Стоит отметить, что в Норвегии уже начали индивидуальное рассмотрение заявлений украинских беженцев.

Оценивать будут индивидуальную каждую ситуацию, в частности, из какого региона Украины приехали беженцы.

Уже известно о 800-1000 людях, которым могут приказать покинуть Норвегию в ближайшее время.

Сейчас безопасными для жизни в Украине, по оценке UDI, является три области: Львовская, Волынская и Закарпатская.

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