Регулярные обстрелы Одессы и области продолжаются, эксперты рассказали, значит ли это, что россия готовится к наступлению.

Так, в данный момент российская армия не имеет достаточного количества военных ресурсов, чтобы осуществить попытку наступления на Одессу.

Как заявил военный эксперт Владислав Селезнев, новое наступление на Одессу будет напрямую зависеть от ресурсных возможностей РФ.

"Сейчас Россия имеет таких ресурсов в очень ограниченных количествах. Поэтому, чтобы там не грезил диктатор Путин, у него нет сегодня ресурса для того, чтобы наступать на Одессу и побережье", - считает аналитик.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что основные направления удара врага, вероятно, будут на востоке и северо-востоке нашей страны.

По его словам, Россия может создать видимость, что наступление идет по всему фронту, усиливая обстрелы, но самом же деле будут приоритетные направления.

"Восток остается. И север, Харьковская область. На юг – Николаев, Херсонскую область, Запорожье не пойдут. Как и на Одессу. Это исключительно ИПСО, психологическое давление", - говорит Мусиенко.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко высказал мнение, что для Путина Одесса, как и Харьков – сакральные цели.

"Враг не отказывается от мысли захватить город. По силам у них пока нет такой возможности", – добавил Игорь Романенко.

Источник: "Эспрессо", liga.net, ТСН.

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