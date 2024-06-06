Известная украинская певица Оля Полякова рассказала о непростых событиях в ее семье и какое решение было принято.

Оля Полякова рассказала, что происходит с ее младшей дочерью Алисой и где ребенок сейчас, пишет Politeka.net.

Полякова опубликовала кадры с заплаканной Алисой и сообщила, что так ее ребенок переживает разлуку с домом, родителями, подружками, животными.

«Два года постоянных истерик и тоска по дому! Хотя она учится там в прекрасной школе, без тревог и бомбоубежищ!», – сообщила Полякова в Инстаграм.

Также Оля Полякова рассказала о решении, которое в конце-концов было принято.

«Возвращается в свою школу, в свой дом, несмотря на то, что здесь не так безопасно, отключают свет, постоянные тревоги и учебный процесс будет не легким!», - сообщила Полякова.

Артистка подчеркнула, что Алиса неожиданно была оторвана от того, что она любила и это сильно ее травмировало. Девочка считает, что, как только она вернется, жизнь, которая была потеряна, тоже вернется. Она, говорит Оля Полякова, не понимает, «что как было уже никогда не будет».

«Устала каждый день выслушивать слезы! Через 2 недели Алиса возвращается в Киев, в свою школу, к своим друзьям, ко мне! ПУсть Бог бережет каждого ребенка в Украине!», - написала Полякова на своей странице в Инстаграм.

После начала полномасштабного вторжения младшая дочь Оли Поляковой Алисы жила и училась в Англии.

Полякова рассказывала, что девочка тяжело переживала разлуку с родными.

«Она там не может. Очень моей Алисе тяжело там. Она даже уже бабушку вызывала. Уже бабушка живет под школой, забирает ее каждый вечер, потому что Алиса не может жить в учебном заведении. Очень тяжело, очень», – говорила Полякова.

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