Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал атаку по аэродрому Миргород ракетами «Искандер-М» и рассказал, какие это действительно убытки, какая цель и с чем это связано.

ОлеОб этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего эксперт отмечает, что это не какое-то экстраординарное событие, потому что была воздушная тревога, Воздушные силы писали о ракетах на Миргород, поэтому понятно, что они летели, что враг атакует аэродромную сеть Украины. К тому же, добавляет он, ракеты летели, летят и будут лететь не только на Миргород, под ударом и другие аэродромы.

«Так происходит, потому что Украина увеличила количество успешных атак с воздуха, в том числе и с использованием французских бомб HAMMER и использованием КАБов JDAM, которые бьют по врагу. Не только они могут это делать, но и мы должны это делать и наносить удары по вражеским позициям теми видами поражения, которые у нас есть», - объясняет Александр Мусиенко.

По его словам, самолеты МиГ наносят удары ракетами HARM, которые уничтожают радары и препятствуют нормальной работе ПВО оккупантов, как следствие – открывают нам пространство для больших атак. Наши Су-27, продолжает эксперт, наносят удары КАБами, Су-24 бьют ракетами Storm Shadow и SCALP-EG. И это все происходит, подчеркивает он, даже без F-16, поэтому россияне тем более готовятся к этим поставкам и атакуют аэродромы.

«Министерка обороны Нидерландов Оллонгрен выступала и сказала, что все готово к отправке, вскоре это произойдет. Не конкретизируются сроки, они держатся в тайне по понятным причинам, но она сказала, что этим летом это должно произойти. Мы понимаем, этим летом – это два месяца максимум от сейчас. И подготовка интенсивная к этому идет. Понятно, что враг тоже ожидает», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что принять Украину в Евросоюз – это исторический выбор Европы.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, подпишет ли россия с Ираном такое же соглашение, как с Северной Кореей.





