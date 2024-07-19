Киевщину всколыхнуло новое трагическое событие – в полиции сообщили подробности, а украинцы уверены, что какими бы ни были намерения женщины она находилась в отчаянии.

В полиции Киевской области сообщили подробности чрезвычайного происшествия на Белоцерковщине, пишет Politeka.net.

Как рассказали полицейские, работники судебной охраны заметили возле помещения суда женщину, которая обливала себя воспламеняющимся веществом.

«Охранники пытались остановить ее, но женщина подожгла себя», – рассказывают в полиции.

Один из работников схватил огнетушитель и сразу начал тушить пламя, были вызваны врачи «скорой».

К моменту приезда медиков женщина была в сознании, но получила около 70% ожогов тела. Несчастную срочно доставили в больницу.

"По предварительной информации, женщина с мужем решали вопрос в судебном порядке относительно прав на ребенка", - рассказали в полиции.

Следователи полиции начали досудебное расследование по факту доведения до самоубийства.

Украинцев ошеломил поступок женщины. Одни отмечают, что таким образом женщина окончательно лишилась возможности получить права на ребенка, другие уверены, что несчастная находилась в состоянии крайнего отчаяния.

«Это не перфоманс – это отчаяние, в стране где нет справедливости, веры, будущего, только "дай дай дай"…»,

«… Ей точно ребенка не отдадут». – пишут украинцы в соцсетях.

Последние новости Украины:

Россияне ударили прямо по центру города: много раненых.

Подготовили новый план: оккупанты пополняют запас ракет.

Обострение на восточном фронте: происходящее в Торецке и вокруг Часового Яра.