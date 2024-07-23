Российские захватчики снова атаковали энергетическую инфтраструктуру – в «Укрэнерго» сообщили о последствиях циничной атаки.

Оккупанты совершили очередную атаку на энергообъект, пишет Politeka.net.

Под новую атаку росийских войск попал энергообъект в северном регионе страны.

В результате атаки обесточены бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Сумской и Черниговской областей.

Без энергоснабжения остаются около 25 тысяч бытовых потребителей в Сумской области.

«Продолжаются аварийно-восстановительные работы» , - сообщили в «Укрэнерго».

Подчеркнем, что согласно новому заявлению «Укрэнерго», сегодня, 23 июля, облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток.

При этом к 14:00 отменяется одна очередь отключений во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

«С 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди отключений» , – предупреждают энергетики.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 23 июля враг нанес авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского общества Сумской области.

Проводится ликвидация последствий вражеской атаки и аварийно-восстановительные работы.

"Предварительно, погибших нет", - сообщали в Сумской ОВА.

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