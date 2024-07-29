Военный рассказал, как нужно изменить систему подготовки в армии и проводить мобилизацию, чтобы она была эффективной.

Командир роты 47-й отдельной механизированной бригады Николай Мельник, доброволец, воевавший с Да Винчи еще до начала полномасштабного вторжения, подчеркнул, что, во-первых, готовить военнослужащих должны люди, имеющие боевой опыт.

"У нас сейчас резервные роты переполнены ранеными, у кого-то там пальца нет, у кого-то ступни нет, то есть он просто для линейной службы не годен, но он может научить очень хорошо, то есть надо менять инструкторов. Надо менять где-то, возможно, и командование этих учебных центров, если они допустили низкую подготовку, которую мы имеем", – заявил Николай Мельник в интервью Юрию Бутусову.

По словам военного, также немаловажный момент – это специализации: нет смысла программиста переводить в штурмовики, если он не хочет и физически не вывозит, лучше дать ему заниматься, например, дронами. Кроме того, можно проводить рекрутинг среди женщин, ведь есть много должностей, которые они могут занимать, и важно создать нормальные условия в тыловых частях.

Военный также отметил важность пропагандистской машины – то есть у нас Единый Марафон должен работать не на освещение положительных черт наших лидеров, а объяснять, что ситуация сложная, и сейчас, если мы не будем защищаться, мы получим новые Бучу, Голодомор и т.д.

"К сожалению, пока мы имеем огромное количество вопросов без ответов. Эта же война она не последняя, ​​россияне никуда не денутся, мы будем с ними продолжать воевать. Поэтому будут перемирия, будут обострения, но мы должны воевать или готовиться к войне. Мы уже слишком много времени, извините, профукали", – подчеркнул Николай Мельник.

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