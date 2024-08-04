Россияне продолжают обстреливать критическую инфраструктуру Украины и угроза большого блэкаута остается, однако для мира он станет не первым.

Чаще всего причинами блэкаутов в истории человечества были стихийные бедствия, износ оборудования и линий электропередач и, конечно, война.

В ноябре 1965 года произошел один из крупнейших блэкаутов в истории США. Он начался в Канаде и его причиной стала неправильно настроенная линия электропередач на гидроэлектростанции в Онтарио.

В час пик 9 ноября без электричества остались штаты Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Нью-Джерси и провинция Онтарио.

Еще один из самых масштабных блэкаутов произошел в Нью-Йорке, в 1977 году. Во время грозы сразу четыре молнии повредили подстанцию ​​в округе Вестчестер, а также линии электропередачи. Город остался без электричества в сутки. Вспыхнули беспорядки и ограбления. Мародеры выносили товар со складов, магазинов и жилых домов, затем поджигали помещение.

Что такое блэкаут помнят и в Бразилии. Там почти 100 миллионов человек остались без электричества в марте 1999 года.

Авария произошла из-за удара молнии в подстанцию, что привело к отключению первой на тот момент в мире по мощности гидроэлектростанции на реке Парана.

Как и в Нью-Йорке начались масштабные мародерства.

Один из самых масштабных блэкаутов в истории произошел в Индии и затронул более 600 миллионов человек. Из-за ряда аварий в энергоснабжении в июле 2012 года 22 из 28 регионов Индии оказались полностью или частично обесточенными.

Из-за блэкаута сотни шатхтаров оказались в ловушке под землей – лифты не работали, посреди маршрутов останавливались поезда.

Еще один крупный блэкаут произошел в августе 2019 года в Индонезии. Авария затронул 120 миллионов человек, временно прекратили работать телефонная связь, интернет, светофоры.

А вот город Сараево во время войны на Балканах в 1990-х почти четыре года оставался и без света, и без газа.

Как вспомминют люди, пережившие те страшные годы, первое, что произошло после исчезновения электричества – разморозились холодильники.

«Мы начали как-то адаптировать нашу жизнь. У каждого дома было определенное количество свечей. Потом мы начали изготовлять масляные лампы» , - рассказывала боснийская журналистка Аида Черкез.

В первый год люди вырезали деревья в городском парке и во дворах – так отапливали дома. Еду готовили, сжигая книги и мебель. Во время третьей зимы люди, чтобы согреться, делали костры из паркета.

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