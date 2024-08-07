Российские оккупанты накопили живую силу для того, чтобы начать наступление на еще одном направлении, но произошло то, чего они не ожидали.

Российская армия планировала повторить сценарий с наступлением на Волчанск, но уже на другом направлении.

Об этом рассказал украинский военнослужащий с позывным «Бахмутский демон».

«Вы должны знать одну правду» , - отметил «Демон».

По его словам, уже в августе враг планировал атаковать Сумскую область.

«Чтобы бы не происходило происходящее в Курской области, россияне уже в августе атаковали бы Сумщину по принципу Волчанска. Они накопили для этого удара живую силу», – заверил военнослужащий ВСУ.

Эту информацию подтвердил и военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов:

"Никто это не афишировал, но Кремль готовил заход на Сумщину из Курской области. И уже стягивал войска".

Отметим, что тем временем российские военкоры утверждают, что потерян контроль над по меньшей мере четырьмя населенными пунктами в Курской области. Речь идет о Дарьино, Гоголевке, Гончаровке, Свердликово.

Рашистские паблики заявляют, что тикток-войска "Ахмат" сбежали с позиций на границе и прячутся за спинами призывников.

В общей сложности украинские военные якобы присутствуют в 11 населенных пунктах Курской области на глубине до 15 км.

Генштаб ВСУ события в Курской области не комментирует. В новой сводке сбитый российский вертолет не фигурирует.

Тем временем Сумская область содрогнулась от новых взрывов. Ночью и утром 7 августа россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов области. Зафиксирован 91 взрыв. Обстрелы зафиксированы в Хотинской, Юнаковской, Белопольской, Краснопольской, Новослободской, Эсманьской, Шалыгинской, Дружбовской, Середино-Будской общинах.

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