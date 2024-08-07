Російські окупанти у разі захоплення Торецька підуть далі – експерт розкрив плани ворога і яке ще місто опиниться у небезпеці.

Росіяни наближаються до ще двох українських міст, проте їх наступні цілі вже відомі.

Окупанти повільно, але наближаються до Покровська. За словами експертів, їхньому просуванню сприяє нестача української живої сили та рельєф місцевості на північному заході від Авдіївки.

Крім того, окупанти просуваються на Торецькому напрямку і, як упевнені бійці ЗСУ, «рано чи пізно бої перемістяться до Торецька».

Наступ Росії

Лише за останній тиждень по Торецьку окупанти випустили понад сто КАБів. Люди, які залишаються у місті та відмовляються від евакуації, перебралися у підвали.

Дістатися міста рятувальники більше не можуть – дороги прострілюються ворогом.

Відомий експерт розкрив план окупантів і яке місто опиниться у величезній небезпеці після Торецька.

"Якщо подивитися на Покровський напрямок і на Торецьк. З Торецька вони думають рухатися на Костянтинівку. На Покровському напрямку, якщо ворог не зможе продовжити наступ і їх зупинять - а я думаю, що їх зупинять. Є умови та підстави так про це говорити. Тоді ворог може піти з південного флангу у бік Костянтинівки…», - попередив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Зазначимо, відстань між Костянтинівкою та Торецьком напряму - 18 км; відстань дорогами – 23 км.

Наступ Росії

У свою чергу аналітики вже роблять прогнози щодо великого наступу РФ по всій лінії фронту до кінця літа.

Аналітики та офіційні особи заявляють, що Москва веде війну на знищення, сподіваючись знищити бійців та запаси техніки ЗСУ до того, як у Кремля закінчаться власні ресурси, пише Newsweek .

«Проте повторення широкомасштабного наступу по всій лінії фронту, як у лютому 2022 року, поки що не може бути й мови», - завірив представник ГУР України Андрій Юсов.

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Також нагадаємо, що Politeka.net писала про те, що сталося із фортифікаціями біля Торецька.

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