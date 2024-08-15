Технологическая милитаризация общества позволит нам победить даже врага, превосходящего нас в 5-7 раз, а в чем-то – на порядки, заявила основательница Центра поддержки аэроразведки глава проекта Victory Drones Мария Берлинская



«Война – это всегда математика. Количество и качество сил и средств, их наиболее рациональное применение в момент противостояния систем. Сколько нам стоит поражение одного российского нефтеперерабатывающего завода? Сколько из-за этого не будет подвезено топливо или боеприпасы? Сколько сохранит жизнь и здоровье наших людей? Сколько стоит один день работы танка? Сколько стоит уничтожить русскую гаубицу? Сколько мы сделали средств разведки и поражения? Сколько подготовили специалистов?

Каждую комбинированную атаку ракетами и дронами россияне тщательно просчитывают. К примеру, к ударам по объектам энергетики они привлекают своих лучших энергетиков, чтобы ударить туда и так, где невозможно будет восстановить”, - рассказывает Берлинская.

По ее словам, войну можно просчитывать вперед через математическое моделирование.





«Инженерная ставка – это концепция, которая предусматривает отбор лучших разработчиков военных технологий в Украине для консолидации усилий по развитию технологических решений, прогнозирование следующих шагов врага в технологиях, создание преждевременных контрмер. Суть идеи состоит в том, чтобы посмотреть за горизонт – на год-полтора вперед. Проанализировать коллективным умом наших лучших инженеров, спрогнозировать, что нас ждет. И создавать решения, которые дадут нам технологическое преимущество и нивелируют достижения, которые есть в России. Если мы этого не сделаем, мы будем всегда тушить пожар «на позавчера», – говорит руководитель проекта Victory Drones.

По ее словам, один боец, работая с беспилотными системами, может спасти жизнь целой роте – доброй сотне людей. А его подготовка может стоить государству всего 5-7 тысяч гривен.



“Технологическая милитаризация общества позволит нам победить даже врага, который преобладает нас в 5-7 раз, а в чем-то – на порядки. Но при разумном подходе даже это возможно”, - подытожила Берлинская.

По материалам сайта Главком.

Как сообщала Politeka, Орловский заявил, что нам нужно развивать диалог с другими регионами, не только с Европой .

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал, будет ли еще один удар ВСУ по территории России .











