Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал ситуацию в Курской области, где российские войска пошли в контратаку, и заявил, что для нас это было абсолютно прогнозируемо.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Сейчас активно сетью распространяется информация о том, что российские войска пошли в контратаку в Курской области. Речь идет о западной части области, как раз в Коренево, в районе Коренево и Глушковского района пытаются контратаковать, враг пытается там продвинуться», - отмечает Александр Мусиенко.

Как сообщает DeepStateMap, рассказывает он, действительно есть определенное движение, можно это констатировать, противник пытается улучшить собственное положение и отбросить украинские силы, чтобы они не угрожали застрявшим там российским военным, которые не могут перейти реку Сейм.

Следовательно, утверждает эксперт, это операция по деблокированию, но она для нас прогнозируемая, мы готовы, командование знало, что так будет, когда все планировало, потому что не просто так ВСУ уже месяц находятся на Курщине и заставляют противника перебрасывать туда войска. А раз противник перебрасывает войска, констатирует он, понятно, что на каком-то этапе они должны были перейти из обороны в контратаки.

«И вот сейчас то, что они пытаются сделать, это, по существу, контратаковать, снять блокаду своих, которые находятся в Глушковском районе, такую ​​вот спасательную операцию провести. Сейчас на этом участке фронта может находиться около 35 тысяч российских военнослужащих, соответственно, они будут пытаться этими силами контратаковать, оттеснять украинские войска», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Ланг заявила, что у российских беспилотников, летающих над странами НАТО, есть конкретные военные цели.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о плане победы Украины от демократов: «Мы очень часто слышим слова».





