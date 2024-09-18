Ассоциация "Укрводоканалекология" подчеркнула срочную потребность в повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод - сейчас украинские водоканалы находятся на грани выживания.

Об этом заявил СМИ президент Ассоциации, заместитель гендиректора "Киевводоканала" по стратегической политике Дмитрий Новицкий.

кран, тариф на воду

Директор Ассоциации "Укрводоканалекология" отметил, что тарифы на водоснабжение в Украине не пересматривались регулятором уже много лет. Последнее утверждение цен произошло в 2021 году. Хотя в 2023 году была попытка установить новые тарифы, правительство отменило это решение, и должностное лицо считает такую ​​отмену незаконным.

Он подчеркнул, что украинские водоканалы находятся на грани выживания. Из-за дефицита финансов работники получают очень низкую заработную плату, которая в среднем составляет около 13 тысяч гривен. Директор Киевводоканала считает, что такая ситуация представляет серьезную угрозу для всего сектора.

В Киеве стоимость одного кубического метра очищенной воды вместе с водоотводом составляет 30 гривен. Однако если бы в прошлом году не был отменен предложенный тариф, цена могла бы достичь 40 гривен.

коммуналка, калькулятор

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), устанавливает тарифы на воду для крупных городов.

В то же время, в меньших населенных пунктах стоимость услуг по водоснабжению уже возросла или может вырасти в сентябре 2024 года, поскольку местные власти имеют право самостоятельно устанавливать цены на эти коммунальные услуги. Это привело к повышению тарифов, которые в некоторых городах выросли до 40%.

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