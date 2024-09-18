Ассоциация "Укрводоканалекология" подчеркнула срочную потребность в повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод - сейчас украинские водоканалы находятся на грани выживания.

Об этом заявил СМИ президент Ассоциации, заместитель гендиректора "Киевводоканала" по стратегической политике Дмитрий Новицкий.

Директор Ассоциации "Укрводоканалекология" отметил, что тарифы на водоснабжение в Украине не пересматривались регулятором уже много лет. Последнее утверждение цен произошло в 2021 году. Хотя в 2023 году была попытка установить новые тарифы, правительство отменило это решение, и должностное лицо считает такую ​​отмену незаконным.

Он подчеркнул, что украинские водоканалы находятся на грани выживания. Из-за дефицита финансов работники получают очень низкую заработную плату, которая в среднем составляет около 13 тысяч гривен. Директор Киевводоканала считает, что такая ситуация представляет серьезную угрозу для всего сектора.

В Киеве стоимость одного кубического метра очищенной воды вместе с водоотводом составляет 30 гривен. Однако если бы в прошлом году не был отменен предложенный тариф, цена могла бы достичь 40 гривен.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), устанавливает тарифы на воду для крупных городов.

В то же время, в меньших населенных пунктах стоимость услуг по водоснабжению уже возросла или может вырасти в сентябре 2024 года, поскольку местные власти имеют право самостоятельно устанавливать цены на эти коммунальные услуги. Это привело к повышению тарифов, которые в некоторых городах выросли до 40%.

Последние новости Украины:

Украинцы могут платить только 25% за коммуналку.

Стоимость водоснабжения для некоторых абонентов выросла.

Украинцы могут получить неправильные счета.