Полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро, поэтому нужно подготовиться.

Ситуация со светом с приходом холодов будет сложной, поэтому энергетики опубликовали инструкцию, что должна сделать каждая украинская семья перед похолоданием.

Об этом говорится в советах, опубликованных на сайте "Киевтеплоэнерго".

Эти рекомендации были разработаны на основе информации, собранной профильным министерством. Первоочередной задачей является уменьшение теплопотерь в вашей квартире или доме.

"Произведите профилактику металлопластиковых окон, уплотните их, а также двери. Выберите одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации", - отмечают эксперты.

Следующий шаг – проверка оборудования. Рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам, имеющим соответствующие знания и лицензии, в частности, для газового оборудования.

"Вызовите специалиста для проверки розеток, проводок и электроприборов. Если у вас индивидуальное отопление, проведите техническое обслуживание котла", – добавляют в советах.

Отдельным этапом подготовки является обслуживание батарей. "Отодвиньте мебель от батарей, соберите шторы и снимите декоративные панели. Наклейте теплоотражающий экран (фольгированный материал) на стену за батареями", – советуют эксперты.

Также следует подготовить дополнительные источники тепла. Проверьте состояние теплых полов, обогревателей и кондиционера. Произведите техническое обслуживание кондиционера и узнайте, может ли он выполнять функцию обогрева и при каких температурах.

Последний этап – совместно с соседями позаботиться об утеплении подъезда и дома. Убедитесь, что тепло сохраняется в подъездах, подвалах и чердаках. Трубопроводы должны быть утеплены, а все окна и двери плотно закрыты.

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