Ситуация с отключением света зимой будет зависеть от погодных условий и достаточных запасов газа на фоне возможного прекращения транзита российского газа.

Об этом рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии из СМИ.

По прогнозу эксперта, отключения электроэнергии могут продолжаться не менее 12 часов в день, и это считается оптимистичным сценарием для холодных месяцев.

"Ситуация июля является оптимистическим вариантом для декабря-января-февраля. Все зависит от температуры", – отметил Корольчук, указывая на вероятность повторения частых отключений электричества в зимний период в еще более жесткой форме. Эксперт подчеркнул, что даже в обычную зиму, без аномальных холодов, отключения электроэнергии будут неизбежны.

Основная причина - перегрузка энергосистемы, которая существенно возрастет во время зимних морозов, когда спрос на электричество достигнет максимальных значений. Это приведет к дополнительной нагрузке на трансформаторы, подстанции и другую инфраструктуру.

Несмотря на определенный оптимизм по поставкам газа, ситуация остается неопределенной. Юрий Корольчук указал, что запасов газа может хватить, однако критическим фактором остается прекращение транзита российского газа.

"Если транзит действительно завершится, то с января-февраля мы можем столкнуться с серьезными проблемами", – предупредил эксперт.

Это может привести к введению графиков поставок газа, особенно для систем централизованного отопления и частных потребителей. Правительство может принять такие меры для экономии ресурса и избежать кризисных ситуаций во время пиковых нагрузок.

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