Основной тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн, но часть украинцев может платить гораздо меньше.

В Украине действуют несколько тарифов на электроэнергию – многозонные тарифы, а также тариф на ток для тех, кто имеет электрическое отопление – самый низкий тариф – 1,72 гривен.

Об этом говорится в постановлении КМУ №632.

После повышения тарифов на электроэнергию в июне был введен льготный тариф для пользователей отопления. С 1 октября они смогут платить 2,64 грн за каждый кВт*ч.

Основной тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн, но для тех, кто имеет электрическое отопление с утвержденным проектом (а не просто использует обогреватель), действует пониженный тариф на первые 2 тысячи кВт*ч в месяц. Этот льготный тариф доступен только в отопительный период – с 1 октября по 30 апреля.

При установке двухзонного счетчика используются два тарифа: дневной и ночной. Дневной тариф, действующий с 7:00 до 23:00, остается на уровне 4,32 грн. за кВтч, как и основной. Ночью, с 23:00 до 7:00, потребители могут воспользоваться ночным тарифом, который вдвое ниже. Благодаря коэффициенту 0,5 стоимость электроэнергии в настоящее время составляет лишь 2,16 грн за кВтч.

При использовании трехзонного счетчика действуют три разных тарифа, зависящих от времени потребления электроэнергии. В пиковые часы потребители платят больше.

Ночной тариф (с 23:00 до 07:00) составляет 1,728 грн за кВт*ч.

Полупиковый тариф (с 7:00 до 8:00, 11:00 до 20:00 и 22:00 до 23:00) - 4,34 грн за кВт*ч.

Пиковый тариф (с 8:00 до 11:00 и 20:00 до 22:00) - 6,48 грн за кВт*ч.

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