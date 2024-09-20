Украинец пытался обмануть родственников погибшего украинского военного, выдав себя за высокорангового офицера - с помощью обмана и угроз он требовал посмертные выплаты у своих жертв.

Об этом сообщили в Нацполиции.

По информации Нацполиции, схему организовал 46-летний житель Кировоградской области. Он самостоятельно искал потенциальных жертв, незаконно получал их данные и звонил по телефону.

"Представляясь подполковником Вооруженных Сил Украины, он заставлял родственников погибших передавать часть посмертных выплат в поддержку ВСУ. Во время разговора мошенник использовал психологическое давление, утверждая, что перечисление части полученных выплат необходимо для помощи войску, которое продолжает борьбу с врагом", — отметили правоохранители.

Таким образом, посредством угроз и запугиваний он заставлял родственников передавать деньги. Ежемесячные платежи злоумышленника составили в среднем около 20% суммы государственной выплаты. В результате он вывел в родных военных около 1,1 млн грн.

17 сентября, когда он получил от матери погибшего военного 300 тыс. грн, преступник был задержан. Во время обысков в его доме и других местах пребывания нашли поддельное удостоверение на вымышленное имя подполковника ВСУ, а также документы, банковские карточки, мобильные телефоны и "черновые" записи.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику подозрения по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, за что ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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