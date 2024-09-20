Тариф на газ в Украине с 1 октября не изменится - цена составит 7,96 грн для клиентов "Нафтогаза", а проверки газа вернулись.

В Украине продолжаются техосмотры газового оборудования - работники газовых служб также проверяют счетчики – такие проверки могут завершиться наложением значительных штрафов.

Об этом говорится в материалах дела 332/1745/24. Газовые проверки придется пройти всем.

Заводской районный суд Запорожья в сентябре 2024 обязал украинца оплатить "Запорожгазу" 99,2 тыс. грн. Дополнительно ему необходимо будет компенсировать 3 тыс. грн судебного сбора. Рассмотрение дела происходило заочно.

"Иск Акционерного общества 'Оператор газораспределительной системы 'Запорожгаз' о взыскании стоимости неучтенного (доначисленного) объема природного газа удовлетворить", - говорится в решении суда.

Сотрудники "Запорожгаза" проверили счетчик и обнаружили, что на нем отсутствует заглушка. Счетчик был снят и отправлен на экспертизу.

После снятия счетчик был упакован в сейф-пакет и опломбирован пломбой Оператора ГРМ №0264809. Представитель Оператора ГРМ в протоколе о направлении средства измерения на экспертизу отметил, согласно п. 2 главы 10 раздела Х Кодекса, почтовый адрес места проведения экспертизы (г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 52, каб. №4), а также дату и ориентировочное время проведения экспертизы

Экспертиза подтвердила наличие несанкционированного вмешательства в работу прибора: выявлено отсутствие пломбы с отпечатками завода-производителя или государственного поверенного, расположенного с правой стороны счетного механизма. Это предоставило доступ к фиксирующему винту, удерживающему сумматор счетного механизма на корпусе, что позволяло потребителю останавливать счетчик.

"Взыскать в пользу Акционерного общества 'Оператор газораспределительной системы 'Запорожгаз' стоимость неучтенного (доначисленного) объема природного газа в сумме 99 289 гривен 35 копеек", - говорится в материалах дела.

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