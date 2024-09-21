В Украине планируют лишать граждан льгот на жилищно-коммунальные услуги в одном случае, цель - обеспечить финансовую дисциплину среди получателей.

Об этом говорится в проекте закона, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

Согласно новому документу, льготники обязаны ежемесячно платить за фактически потребленные жилищно-коммунальные услуги. Условия предоставления льгот в случае неуплаты будут определены в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Украины. То есть, в Украине планируют лишать граждан льгот на жилищно-коммунальные услуги в случае задолженности.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что ежегодно из государственного бюджета выделяются значительные средства на социальную поддержку граждан в виде льгот и субсидий. К примеру, в 2024 году было выделено 49,9 млрд гривен, из которых 17,2 млрд гривен предназначено для предоставления льгот, а почти 30,3 млрд гривен – на субсидии. Эти средства предоставляются в наличной форме, что позволяет получателям самостоятельно распоряжаться ресурсами для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Однако с каждым годом увеличивается задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 августа 2024 года общий долг льготников составил 732,9 млн гривен. Одной из причин этого является повышение тарифов на услуги, что стало следствием ухудшения экономической ситуации в стране из-за войны и других вызовов.

В связи с этим авторы проекта предлагают, чтобы льготы на жилищно-коммунальные услуги предоставлялись только при своевременной оплате или наличии соглашения о реструктуризации задолженности. Такие требования уже существуют для получателей субсидий, но законодательно не закреплены для льготников, что и обусловило необходимость разработки новых правил.

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