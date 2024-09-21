Представители ТЦК могут оставить повестку родителям, сожителям или соседям в случае, если военнообязанный находится дома.
Адвокат Катерина Анищенко объяснила, может ли ТЦК передавать повестку военнообязанному через его родственников.
Адвокат отметила, что полномочия вручать повестки имеют не только работники ТЦК, но и представители местного самоуправления, уполномоченные органов местной власти, а также председатели ОСМД и ЖСК. Правда, еще есть нюанс: такая повестка не будет влечь за собой юридическую обязанность по явке в ТЦК и СП.
"Бывает, что такое сообщение о необходимости прийти в органы местной власти или в ТЦК для выполнения военных законов вручают родителям мужа. Но такой документ не влечет никаких юридических последствий, пока сам мужчина не распишется в получении повестки", - подчеркнула Анищенко.
По закону существуют только два способа вручения повесток:
- Когда уполномоченное лицо лично вручает документ военнообязанному.
- Когда документ отправляется по почте.
Адвокат отметила, что пока ей не известно о случаях, когда граждан штрафовали за игнорирование посланной повесткой, однако такая практика может стать распространенной.
Она также прокомментировала информацию о том, что после обновления военно-учетных данных всем будут массово отправлять повестки, которые будут генерироваться через систему "Оберег". Эти повестки будут вручаться тем, кто обновил данные через приложение "Резерв+", в ЦНАПах или при личной явке в ТЦК и СП.
"Такой массовой практики нет, но я думаю, это вопрос времени, когда таким путем начнут посылать повестки более активно", - подытожила Анищенко.
Источник: РБК-Украина.
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