В Украине зимой ожидаются возможные отключения электроэнергии из-за дефицита мощностей, однако по оптимистическому сценарию такие ограничения будут применяться только в случае сильных морозов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источник в правительстве.

По информации чиновника, проблем с энергоснабжением до конца октября – начале ноября не предвидится. Несмотря на возможные угрозы повторных атак и дефицит генерации, правительство сохраняет позитивный настрой.

Как отмечает издание, при благоприятном развитии событий зима пройдет так же, как и в прошлом году почти без отключений. Тем не менее, они могут произойти во время сильных морозов, когда температура опустится до -10 °C.

В Кабмине также отметили, что энергетические объекты в Украине имеют высокий уровень защиты, дополнительно введены новые генерационные мощности и увеличены объемы импорта электроэнергии.

Ранее Politeka также писала о том, что с 1 октября 2024 в Украине введен льготный тариф 2,64 грн/кВтч для электроотопления на первые 2000 кВтч в месяц до 30 апреля.