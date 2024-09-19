Ситуація з відключенням світла взимку залежатиме від погодних умов та наявності достатніх запасів газу на фоні можливого припинення транзиту російського газу.

Про це розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в коментарі ЗМІ.

За прогнозом експерта, відключення електроенергії можуть тривати щонайменше 12 годин на день, і це вважається оптимістичним сценарієм для холодних місяців.

"Ситуація липня є оптимістичним варіантом для грудня-січня-лютого. Все залежить від температури", – зазначив Корольчук, вказуючи на ймовірність повторення частих відключень електрики в зимовий період у ще більш жорсткій формі. Експерт підкреслив, що навіть за звичайної зими, без аномальних холодів, відключення електроенергії будуть неминучими.

Основною причиною є перевантаження енергосистеми, яке суттєво зросте під час зимових морозів, коли попит на електрику досягне максимальних значень. Це призведе до додаткового навантаження на трансформатори, підстанції та іншу інфраструктуру.

Незважаючи на певний оптимізм щодо постачання газу, ситуація залишається невизначеною. Юрій Корольчук вказав, що запасів газу може вистачити, проте критичним чинником залишається припинення транзиту російського газу.

"Якщо транзит дійсно завершиться, то з січня-лютого ми можемо зіткнутися з серйозними проблемами", – попередив експерт.

Це може призвести до запровадження графіків постачання газу, особливо для систем централізованого опалення та приватних споживачів. Уряд може вжити таких заходів для економії ресурсу та уникнення кризових ситуацій під час пікових навантажень.

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