В августе потребительская инфляция в Украине выросла до 7,5% в годовом исчислении, этот рост обусловлен несколькими факторами.

В Украине до конца 2024 года ожидается рост потребительских цен буквально на все услуги и товары, однако в следующем году инфляция должна замедлиться.

Об этом во время брифинга сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

В августе потребительская инфляция в Украине выросла до 7,5% в годовом исчислении. Этот рост обусловлен ухудшением урожаев нынешнего года, увеличением расходов бизнеса на продовольственное сырье, энергию и оплату труда, а также последствиями ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы.

Глава НБУ Андрей Пышный прогнозирует, что инфляция будет умеренно расти в ближайшие месяцы из-за повышения совокупного спроса вследствие бюджетных расходов, роста расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, а также повышения акцизов. "Давление на цены будет сохраняться в ближайшее время, однако в следующем году инфляция замедлится", - отметил он.

Потребительские цены в Украине в августе 2024 г. выросли на 0,6%. Годовая инфляция ускорилась до 7,5%, что превышает показатель августа прошлого года, когда она составила 8,6%.

В июле НБУ пересмотрел свой прогноз по инфляции на 2024 год, повысив его до 8,5% с 8,2%. Регулятор ожидает, что общая инфляция в Украине вырастет в течение следующих трех кварталов, но будет на умеренном уровне.

Последние новости Украины:

Украинцы могут платить только 25% за коммуналку.

Стоимость водоснабжения для некоторых абонентов выросла.

Украинцы могут получить неправильные счета.