Украинцам подробно рассказали, как получить загранпаспорт, какие документы нужны и сколько придется заплатить.

Получение загранпаспорта – важная процедура, к которой нужно подготовиться, узнайте, как получить загранпаспорт в Украине.

Загранпаспорт в Украине оформляется на основании внутреннего паспорта гражданина, передает Politeka.net.

В последнее время регистрация места жительства перестала быть обязательным условием оформления загранпаспорта в Украине.

Это означает, что даже если лицо снялось с предыдущего места регистрации и не успело зарегистрировать новый адрес, оно все равно может подать документы на оформление загранпаспорта в Украине в любом подразделении Государственной миграционной службы, независимо от места жительства.

Важно отметить, что загранпаспорт в Украине могут получить только граждане Украины.

Загранпаспорт в Украине выдается детям до 16 лет на четыре года, а для лиц старше 16 лет – на десять лет.

Первый загранпаспорт гражданин Украины может оформить в любом возрасте даже с момента рождения.

По истечении срока действия загранпаспорта в Украине он считается недействительным.

Оформить новый загранпаспорт в Украине можно в отделениях Государственной миграционной службы Украины, в центрах ГП "Документ" или ЦНАПах, которые занимаются оформлением биометрических документов.

Для удобства можно записаться в электронную очередь на оформление через ДМС.

Необходимые документы для оформления загранпаспорта в Украине можно подать в территориальное подразделение ГТС, ЦНАП или центр обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ".

Если вы находитесь за границей, документы можно подать через соответствующее дипломатическое учреждение.

При подаче заявления в ДМС необходимо пройти процедуру сканирования отпечатков указательных пальцев. Для детей сканирование отпечатков пальцев производится с 12 лет.

Как получить загранпаспорт в Украине? Необходимо подать следующие документы:

Заявление-анкету, которое печатает работник, принимающий документы на получение загранпаспорта в Украине.

Паспорт гражданина Украины (для лиц, достигших 14-летнего возраста).

Свидетельство о рождении или ином документе, подтверждающем факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства. Если один из родителей ребенка на момент его рождения был иностранцем или лицом без гражданства, необходимо подать справку о регистрации ребенка гражданином Украины.

Документы об уплате административного сбора или оригинал документа, подтверждающего освобождение от уплаты.

Если паспорт оформляется для ребенка, не достигшего 12 лет, или для лиц, которые не могут передвигаться по болезни, и нуждаются в срочном лечении за границей, можно подать одно фото размером 10х15 см для внесения отцифрованного изображения путем сканирования.

Как получить загранпаспорт в Украине ребенку?

Оформление загранпаспорта возможно с рождения. Документ действует четыре года.

Документы для загранпаспорта лицам от 16 лет:

Паспорт гражданина Украины.

Индивидуальный налоговый номер физического лица-налогоплательщика (ИНН).

Как получить загранпаспорт в Украине ребенку до 16 лет, для этого нужно:

Один родитель должен лично подать документы, имея с собой паспорт гражданина Украины и оригинал свидетельства о рождении ребенка.

Для детей до 12 лет можно подать фото размером 10х15 см или обеспечить личное присутствие ребенка.

От 12 лет обязательно личное присутствие ребенка для подачи документов.

С 14 лет необходимо иметь паспорт гражданина Украины в форме ID-карты или е-паспорт.

Стоимость оформления загранпаспорта в Украине в 2024 году:

В ЦНАПОХ и ДМС:

958 гривен - за оформление в течение 20 рабочих дней.

1598 гривен - за оформление в течение 7 рабочих дней.

В ГП "Документ":

В ГП "Документ": 1498 гривен - за оформление в течение 20 рабочих дней.

2138 гривен - за оформление в течение 7 рабочих дней.

В некоторых случаях можно получить загранпаспорт в Украине в течение трех рабочих дней, среди веских причин:

В каких случаях можно получить загранпаспорт в Украине за 3 рабочих дня:

Выезд за границу для лечения уезжающего.

Выезд для сопровождения тяжелобольного.

Смерть близкого родственника, проживавшего за границей.

Срок изготовления загранпаспорта в Украине:

Обычный порядок – до 20 рабочих дней.

Срочный порядок — до 7 рабочих дней (при уплате двойных пошлин).

Особые случаи (перечисленные выше) – до 3 рабочих дней.

Выезд на постоянное место жительства (ПМЖ) - до 90 дней.

Выезд на ПМЖ ребенка, усыновленного иностранными гражданами – до 10 рабочих дней.

Оформление загранпаспорта за границей:

Украинцы могут получить загранпаспорт за пределами Украины через дипломатические учреждения или центры ГП "Документ". Тем не менее, появились новые ограничения, которые могут повлиять на возможность оформления паспорта в других странах.

Где можно получить загранпаспорт за границей:

Через дипломатические учреждения Украины.

Через центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" в таких городах: Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав, Прага, Братислава, Берлин, Кельн, Мюнхен, Валенсия, Мадрид, Милан и Барселона.

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