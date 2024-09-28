Получение загранпаспорта – важная процедура, к которой нужно подготовиться, узнайте, как получить загранпаспорт в Украине.
Загранпаспорт в Украине оформляется на основании внутреннего паспорта гражданина, передает Politeka.net.
В последнее время регистрация места жительства перестала быть обязательным условием оформления загранпаспорта в Украине.
Это означает, что даже если лицо снялось с предыдущего места регистрации и не успело зарегистрировать новый адрес, оно все равно может подать документы на оформление загранпаспорта в Украине в любом подразделении Государственной миграционной службы, независимо от места жительства.
Важно отметить, что загранпаспорт в Украине могут получить только граждане Украины.
Загранпаспорт в Украине выдается детям до 16 лет на четыре года, а для лиц старше 16 лет – на десять лет.
Первый загранпаспорт гражданин Украины может оформить в любом возрасте даже с момента рождения.
По истечении срока действия загранпаспорта в Украине он считается недействительным.
Оформить новый загранпаспорт в Украине можно в отделениях Государственной миграционной службы Украины, в центрах ГП "Документ" или ЦНАПах, которые занимаются оформлением биометрических документов.
Для удобства можно записаться в электронную очередь на оформление через ДМС.
Необходимые документы для оформления загранпаспорта в Украине можно подать в территориальное подразделение ГТС, ЦНАП или центр обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ".
Если вы находитесь за границей, документы можно подать через соответствующее дипломатическое учреждение.
При подаче заявления в ДМС необходимо пройти процедуру сканирования отпечатков указательных пальцев. Для детей сканирование отпечатков пальцев производится с 12 лет.
Как получить загранпаспорт в Украине? Необходимо подать следующие документы:
- Заявление-анкету, которое печатает работник, принимающий документы на получение загранпаспорта в Украине.
- Паспорт гражданина Украины (для лиц, достигших 14-летнего возраста).
- Свидетельство о рождении или ином документе, подтверждающем факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства. Если один из родителей ребенка на момент его рождения был иностранцем или лицом без гражданства, необходимо подать справку о регистрации ребенка гражданином Украины.
- Документы об уплате административного сбора или оригинал документа, подтверждающего освобождение от уплаты.
- Если паспорт оформляется для ребенка, не достигшего 12 лет, или для лиц, которые не могут передвигаться по болезни, и нуждаются в срочном лечении за границей, можно подать одно фото размером 10х15 см для внесения отцифрованного изображения путем сканирования.
Как получить загранпаспорт в Украине ребенку?
Оформление загранпаспорта возможно с рождения. Документ действует четыре года.
Документы для загранпаспорта лицам от 16 лет:
Паспорт гражданина Украины.
Индивидуальный налоговый номер физического лица-налогоплательщика (ИНН).
Как получить загранпаспорт в Украине ребенку до 16 лет, для этого нужно:
Один родитель должен лично подать документы, имея с собой паспорт гражданина Украины и оригинал свидетельства о рождении ребенка.
Для детей до 12 лет можно подать фото размером 10х15 см или обеспечить личное присутствие ребенка.
От 12 лет обязательно личное присутствие ребенка для подачи документов.
С 14 лет необходимо иметь паспорт гражданина Украины в форме ID-карты или е-паспорт.
Стоимость оформления загранпаспорта в Украине в 2024 году:
В ЦНАПОХ и ДМС:
- 958 гривен - за оформление в течение 20 рабочих дней.
- 1598 гривен - за оформление в течение 7 рабочих дней.
В ГП "Документ":
- 1498 гривен - за оформление в течение 20 рабочих дней.
- 2138 гривен - за оформление в течение 7 рабочих дней.
В некоторых случаях можно получить загранпаспорт в Украине в течение трех рабочих дней, среди веских причин:
В каких случаях можно получить загранпаспорт в Украине за 3 рабочих дня:
- Выезд за границу для лечения уезжающего.
- Выезд для сопровождения тяжелобольного.
- Смерть близкого родственника, проживавшего за границей.
Срок изготовления загранпаспорта в Украине:
Обычный порядок – до 20 рабочих дней.
Срочный порядок — до 7 рабочих дней (при уплате двойных пошлин).
Особые случаи (перечисленные выше) – до 3 рабочих дней.
Выезд на постоянное место жительства (ПМЖ) - до 90 дней.
Выезд на ПМЖ ребенка, усыновленного иностранными гражданами – до 10 рабочих дней.
Оформление загранпаспорта за границей:
Украинцы могут получить загранпаспорт за пределами Украины через дипломатические учреждения или центры ГП "Документ". Тем не менее, появились новые ограничения, которые могут повлиять на возможность оформления паспорта в других странах.
Где можно получить загранпаспорт за границей:
Через дипломатические учреждения Украины.
Через центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" в таких городах: Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав, Прага, Братислава, Берлин, Кельн, Мюнхен, Валенсия, Мадрид, Милан и Барселона.
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