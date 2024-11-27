Трейлер сериала "Земля без людей" намекает на адаптацию постапокалиптической научно-фантастической классики

В сериале "Земля без людей", когда чума беспрецедентной силы охватывает весь мир, человеческая раса практически уничтожена.

После этого, когда великая машина цивилизации медленно и неумолимо ломается, лишь немногие выжившие остаются бороться с вымиранием. Сериал "Земля без людей" основан на одноименном классическом научно-фантастическом романе Джорджа Р. Стюарта.

MGM+ выпустила первый трейлер и объявила дату премьеры "Земля без людей", предстоящей постапокалиптической ограниченной серии адаптации одноименного научно-фантастического романа Джорджа Р. Стюарта.

Дата выхода первой серии сериала "Земля без людей" запланирована на 1 декабря на стриминговом сервисе MGM+.

Автор сценария и исполнительный продюсер Тодд Комарники (Салли), который также выступает в качестве шоураннера, в "Земля без людей", когда чума беспрецедентной заразы охватывает земной шар, человеческая раса практически уничтожена.

После этого, когда великая машина цивилизации медленно и неумолимо ломается, лишь немногие разбитые выжившие остаются бороться против сползания к вымиранию.

Тодд Комарники, исполнительный продюсер, сценарист и шоураннер, говорит о сериале "Земля без людей" :

«Это было абсолютным волнением — адаптировать научно-фантастическую классику Джорджа Стюарта. И еще большей честью было создать шоу, специально созданное для нашего момента в истории. Потому что среди всех диких приключений и сюжетных поворотов Земля без людей" доказывает, что единственный путь вперед для человечества — это… любовь».

Посмотрите трейлер к сериалу "Земля без людей", премьера которого состоится 1 декабря:

Источник: movieweb.

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