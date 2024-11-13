Сериал «Дюна: Пророчество»: дата выхода серий, первые отзывы

С двумя фильмами Дени Вильнёва, которые уже вышли, третий на подходе, до премьеры «Дюна: Пророчество» осталось совсем немного.
Сериал «Дюна: Пророчество» получила неоднозначную оценку критиков на Rotten Tomatoes. В то время как некоторые наслаждаются развернутой вселенной.
Некоторые также считают, что это была, возможно, не самая лучшая, не самая нужная идея.
Что говорят критики о сериале «Дюне: Пророчество на Rotten Tomatoes»: первые отзывы.
С 50%-ной оценкой на Rotten Tomatoes критики явно разделились во мнении о том, что думають о сериале «Дюна: Пророчество».
Дэн Файнберг считает, что сериал «Дюна: Пророчество» «не может сравниться по зрелищности с фильмами», но оно «все еще большое и задумчивое».
Дэвид Фиер из Rolling Stone согласился с этим, добавив, что сериал «Дюна: Пророчество» «так старается соответствовать Играм престолов», что часто забывает о своих обязанностях по повествованию в рамках интеллектуальной собственности, одновременно изворачиваясь, чтобы угодить своим корпоративным хозяевам».
Белен Эдвардс из Mashable назвала Сериал «Дюна: Пророчество» и обязательным к просмотру.
"Я прекрасно провел время, посмотрев четыре эпизода «Дюны: Пророчество» , отправленные критикам для рецензирования", — говорит О'Киф.
Дата выхода серий «Дюна: Пророчество» выйдет на HBO и MAX в воскресенье, 17 ноября в 21:00.
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Дюна: Пророчество». В Украине будет трансляция на Megogo с украинской озвучкой.
Первая серия — 17 ноября;
Вторая серия — 24 ноября;
Третья серия — 1 декабря;
Четвертая серия — 8 декабря;
Пятая серия — 15 декабря;
6 серия 22 декабря.
Источник: movieweb.
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