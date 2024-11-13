Сериал «Дюна: Пророчество»: дата выхода серий, первые отзывы

С двумя фильмами Дени Вильнёва, которые уже вышли, третий на подходе, до премьеры «Дюна: Пророчество» осталось совсем немного.

Сериал «Дюна: Пророчество» получила неоднозначную оценку критиков на Rotten Tomatoes. В то время как некоторые наслаждаются развернутой вселенной.

Некоторые также считают, что это была, возможно, не самая лучшая, не самая нужная идея.

Что говорят критики о сериале «Дюне: Пророчество на Rotten Tomatoes»: первые отзывы.





С 50%-ной оценкой на Rotten Tomatoes критики явно разделились во мнении о том, что думають о сериале «Дюна: Пророчество».

Дэн Файнберг считает, что сериал «Дюна: Пророчество» «не может сравниться по зрелищности с фильмами», но оно «все еще большое и задумчивое».

Дэвид Фиер из Rolling Stone согласился с этим, добавив, что сериал «Дюна: Пророчество» «так старается соответствовать Играм престолов», что часто забывает о своих обязанностях по повествованию в рамках интеллектуальной собственности, одновременно изворачиваясь, чтобы угодить своим корпоративным хозяевам».

Белен Эдвардс из Mashable назвала Сериал «Дюна: Пророчество» и обязательным к просмотру.

"Я прекрасно провел время, посмотрев четыре эпизода «Дюны: Пророчество» , отправленные критикам для рецензирования", — говорит О'Киф.

Дата выхода серий «Дюна: Пророчество» выйдет на HBO и MAX в воскресенье, 17 ноября в 21:00.

Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Дюна: Пророчество». В Украине будет трансляция на Megogo с украинской озвучкой.

Первая серия — 17 ноября;

Вторая серия — 24 ноября;

Третья серия — 1 декабря;

Четвертая серия — 8 декабря;

Пятая серия — 15 декабря;

6 серия 22 декабря.

Источник: movieweb.

Читайте также:

Астрологи назвали знаки, призванные изменить мир к лучшему: очаг мудрости и доброты.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые не меняются даже ради любви.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым всегда везет.