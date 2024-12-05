В сериале Apple TV+ "Убежище" 2 сезон, где погибла большая часть населения мира, а остальные остаются в подземном бункере, большинство новичков не совсем чужие.

Исключением является герой Стива Зана, затворник, живущий в "Убежище", которого Джульетта встречает во время своего путешествия за пределы бункера во втором сезоне.

О сериале "Убежище" 2 сезон пока не известно много, сохранив в тайне свою сюжетную линию и важность для путешествия Джульетты.

Но его единственной фразы в официальном трейлере достаточно, чтобы показать, что он не тот человек, с которым можно переходить дорогу: «Попробуешь снова открыть дверь, и я тебя убью».

Премьера второго сезона сериала «Убежище» состоялась 15 ноября 2024 года на Apple TV+.

По словам Зана, главный герой сериала "Убежище" очень похож на другого его персонажа, который представлял уязвимость: Bad Ape из « Войны планеты обезьян».

Это само по себе говорит о типе персонажа Соло, но Зан также добавляет оригинальности персонажу Соло, которую люди никогда не видели раньше.

В разговоре с CBR Зан рассказал о своем интересе к исполнению ролей уязвимых персонажей и о комфортном партнерстве, которое он построил с Ребеккой Фергюсон на съемках второго сезона сериала "Убежище".

Стив Зан: "Очень интересно играть такого уязвимого персонажа. Это сложный и долгий процесс. Я играл кого-то похожего [ в «Планете обезьян: Война» ] Плохую Обезьяну. Обезьяны действительно уязвимы. Такие люди мне интересны. У меня было время отрастить бороду и волосы, и я подумал, что это было бы здорово".

Источник: cbr.com.

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