Украинцам назвали даты, когда колядовать, засевать и щедровать в 2024-2025 годах по новому календарю.

Православная церковь Украины перешла на новый юлианский календарь, поэтому важные религиозные даты сместились почти на две недели.

По новому церковному календарю Рождество в Украине приходится с 24 на 25 декабря.

Колядование традиционно в Украине начинается в канун Рождества, но по новому церковному календарю можно начинать вечером 24 декабря.

Когда колядуют в Украине по новому календарю независимо от региона:

вечером 24 декабря в Сочельник и утром 25 декабря в Рождество Христово.

В случае, если вы соблюдаете старый стиль, дата колядования для вас не меняется: вечером 6 января в Сочельник и утром 7 января на Рождество.

Засевают украинцы на праздник Василия, то есть на старый Новый год.

Когда посевают в 2024 году по новому календарю – 1 января.

Засівальні песни традиционно поют только мальчики, юноши и мужчины.

Раньше щедрование происходило перед Старым Новым годом, 13 января, но по новым обрядам щедрование будет отмечаться 31 декабря, на Щедрый вечер и Маланку.

К слову, день святого Николая в 2024 году каждый год открывает цикл зимних церковных праздников.

День святого Николая является одним из важных праздников в Украине, особенно это касается детей, которые каждый год ждут подарки под своей подушкой.

По новому церковному календарю День святого Николая в 2024 году в Украине отмечали 6 декабря.

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