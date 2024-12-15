Православная церковь Украины перешла на новый юлианский календарь, поэтому важные религиозные даты сместились почти на две недели.
По новому церковному календарю Рождество в Украине приходится с 24 на 25 декабря.
Колядование традиционно в Украине начинается в канун Рождества, но по новому церковному календарю можно начинать вечером 24 декабря.
Когда колядуют в Украине по новому календарю независимо от региона:
вечером 24 декабря в Сочельник и утром 25 декабря в Рождество Христово.
В случае, если вы соблюдаете старый стиль, дата колядования для вас не меняется: вечером 6 января в Сочельник и утром 7 января на Рождество.
Засевают украинцы на праздник Василия, то есть на старый Новый год.
Когда посевают в 2024 году по новому календарю – 1 января.
Засівальні песни традиционно поют только мальчики, юноши и мужчины.
Раньше щедрование происходило перед Старым Новым годом, 13 января, но по новым обрядам щедрование будет отмечаться 31 декабря, на Щедрый вечер и Маланку.
К слову, день святого Николая в 2024 году каждый год открывает цикл зимних церковных праздников.
День святого Николая является одним из важных праздников в Украине, особенно это касается детей, которые каждый год ждут подарки под своей подушкой.
По новому церковному календарю День святого Николая в 2024 году в Украине отмечали 6 декабря.
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