Российская армия может обеспечивать изготовление по 150 единиц ракет ежемесячно.

Вражеская армия работает над изготовлением ракет средней и малой дальности для того, чтобы совершать массированные атаки на Украину, сообщил авиационный эксперт Богдан Долинце.

Долинце сообщил, что каждый месяц россияне могут производить по 25-30 ракет одного типа, а в целом объемы производства разных типов составляют по 150 ракет ежемесячно.

Если враг не использует вооружение для атак, отправляет на склады.

В последний раз россия массированно атаковала Украину в конце августа, что свидетельствует о планах врага накопить как можно больше ракет для возобновления масштабных ударов.

"Когда мы говорим об изготовлении ракет около 150 единиц в месяц, то речь идет о ракетах средней дальности. Вместе с такими ракетами в РФ производятся ракеты и малой дальности, а именно управляемые авиационные ракеты, которые также производят в количестве 150-200 единиц" , – сообщил авиаэксперт.

Таким образом, согласно этим подсчетам, по состоянию на начало декабря 2024 года у россиян есть более полутора тысяч ракет разного типа на складе, что позволяет России возобновить массированные удары по Украине.

Источник: "Эспрессо".

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