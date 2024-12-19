В Харьковской области в результате ударов России ранены, известно, чем безжалостно атаковал враг.

В селе Циркуны, что находится севернее Харькова, из-за вражеских обстрелов ранены.

Известно, что населенный пункт подвергся обстрелу со стороны врага с применением артиллерийского вооружения.

Об этом сообщил начальник Харьковской городской военной администрации Олег Синегубов.

"В результате вражеского обстрела Циркунов четыре человека получили ранения", - добавил Синегубов.

Информация о взрывах в Циркунах появилась около 23 часов вечера, 18 декабря.

В ОВА добавили, что по предварительным данным, вражеская армия во время ударов использовала артиллерию.

Напомним, вражеская армия атаковала в ночь на 19 декабря ракетами и ударными беспилотниками.

Во время обстрела Украины, продолжавшегося с вечера 18 декабря до утра 19 декабря, враг атаковал ракетами и дронами.

Атака ракетами была по трем направлениям, две баллистические ракеты Искандер-М захватчики запустили из временно оккупированного Крыма и Ростовской области.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, ракетным ударом повреждены частные и многоквартирные дома.

Атака ударными дронами была из районов Брянска, Курска, Миллерово и Орла.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины сбили 45 "шахедов" и беспилотников других типов.

Еще сорок беспилотников-"имитаторов" были локационно утрачены.

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