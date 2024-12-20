Погибла волонтер и писательница Евгения Духопельникова, стало известно, когда и где состоится прощание.

О гибели Духопельниковой сообщила волонтерка Катя Бережная в Facebook.

"Имею кое-что объяснить, потому что ждала пока сообщат родителям и очень надеялась, что до этого не вылезет в паблик. Женя сегодня ночью трагически погибла", - написала Бережная.

Волонтер признала, что до сих пор не может осознать этот факт.

Обстоятельства смерти не сообщаются, известно, что прощание с Евгенией Духопельниковой состоится в воскресенье, 22 декабря, в Одессе.

Евгения Духопельникова занималась волонтерством с 2014 года, а ее муж, младший сержант Михаил Черник, защищает Украину в рядах Вооруженных Сил Украины.

В 2020 году в издательстве Фолио вышла ее дебютная книга о войне в Украине "Девушки на войне: Путешествие Довбоклюя", в которой говорится, что люди на войне - живут, шутят и плачут.

"Тьма, не может простить Светлым людям того, что они борются с ней, и ищет, как бы их уничтожить, хотя они не уничтожат ее. Мне кажется, что это не может быть правдой. Она жива. Как ее дети без нее?" ,

"Не верю, не хочу верить, это не может быть правдой....не может..",

"никак не могу принять и поверить...",

"Очень жаль!!! Не могу поверить до сих пор(((( Мои соболезнования… Светлая Память"), - пишут украинцы слова соболезнования в комментариях).

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