Пропаганда РФ пугает "подготовкой удара", украинцам рассказали, что происходит на самом деле.

Пропаганда рф распространяет информацию о якобы подготовке обстрела украинских колцентров и угрожает ударами новыми баллистическими ракетами из КНДР.

Об этом 22 декабря сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

Российская пропаганда распространяет информацию о якобы подготовке "мощного удара" по украинским "колцентрам". Кроме того, окпанты запугивают планами использовать новые северокорейские баллистические ракеты для обстрела Киева

"Подобные сообщения являются инструментом усиления паники среди населения, – сообщили в ЦПД.

В Центре добавили, что угроза ракетных ударов существует 24/7 с первого дня полномасштабной войны, поэтому агрессор не предупреждает о своих атаках.

В ЦПД добавили, что украинцы должны помнить, что не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги, также нужно доверять только официальным источникам.

"Просим представителей украинских ресурсов, подхвативших эту новость, взвешенно подходить к распространению подобной информации, ведь это может бессознательно подыгрывать агрессору в его кампании страха", - резюмировали в ЦПИ.

Напомним, российская армия 21 ноября впервые ударила по Украине межконтитентальной баллистической ракетой.

Воздушные силы Украины сообщили, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября оккупанты впервые ударили межконтитентальной баллистической ракетой.

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