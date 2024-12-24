Переговоры по прекращению огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС близятся к завершению, в настоящее время стороны активно обсуждают буферную зону.

Соглашение уже готово на 90%, но некоторые критические моменты еще нуждаются в согласовании.

По информации BBC , это соглашение должно завершить 14-месячную войну, принесшую огромные потери обеим сторонам. Важной частью переговоров является создание буферной зоны вдоль границы между Израилем и Сектором Газы, где Израиль планирует сохранить военное присутствие. Кроме того, одним из критических вопросов является израильское военное присутствие в Филадельфийском коридоре — участке земли к югу от границы с Египтом Газы и имеет большое стратегическое значение для обеих сторон.

Как отмечает неназванный палестинский чиновник, успешное решение этих спорных моментов может открыть путь к трем этапам прекращения огня, которое будет действовать в течение нескольких дней. Первым этапом станет обмен 20 палестинских заключенных на каждую израильскую женщину-солдата. Увольнение палестинцев, вероятно, будет происходить поэтапно, поскольку окончательный список кандидатов на обмен еще не утвержден. Среди 400 потенциальных заключенных — люди, отбывающие наказание более 25 лет в израильских тюрьмах.

Однако Израиль, по информации источников, наложит вето на увольнение Марвана Баргути — лидера ФАТХ, отбывающего пожизненное заключение. Еще одним важным аспектом соглашения является освобождение израильских заложников. ХАМАС должен выявить местонахождение некоторых пропавших, и, по предварительным данным, из 96 остающихся в Газе заложников 62 считаются живыми.

На завершающем этапе соглашения управление Сектором Газа должно перейти в технократический комитет, не имеющий политических связей, но получивший поддержку всех палестинских партий.

Источник: bbc .

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