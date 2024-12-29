Землю на неделе с 30 декабря по 5 января накроет затяжная магнитная буря, стало известно, сколько продлится и как уберечь здоровье.

Во время магнитных бурь на неделе с 30 декабря по 5 января многие испытывают недомогание, появляется усталость, ухудшается настроение и болит голова.

Сотрудники солнечных лабораторий Meteoagent прогнозируют возникновение магнитных бурь на неделе с 30 декабря по 5 января.

Метеозависимые люди испытывают на своем организме даже небольшие всплески солнечной активности.

Некоторые люди очень остро реагируют на магнитные бури. У них нарушается работа сердца, могут ломить суставы и обостряться хронические заболевания.

Часто "скачет" давление, появляется беспокойство и страх.

Чтобы избежать негативного влияния солнца, медики рекомендуют в дни магнитных бурь больше отдыхать и исключить стрессовые факторы. Не стоит перегружать себя физическим трудом или тренировками.

Соблюдайте правильное питание и водный режим, совершайте пешие прогулки на свежем воздухе. Во время магнитных бурь на неделе с 30 декабря по 5 января лучше отказаться от дальних поездок, особенно в самолете.

Расписание магнитных бурь на неделе с 30 декабря по 5 января:

Слабые магнитные бури в конце года ожидаются 29 и 31 декабря.

1 января – K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

2 января – K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

3 января – K-индекс 2 (низкая солнечная активность);

4 января – K-индекс 4 (Магнитная буря средней силы);

5 января – K-индекс 3 (слабый солнечный шторм).

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