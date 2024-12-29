Во время магнитных бурь на неделе с 30 декабря по 5 января многие испытывают недомогание, появляется усталость, ухудшается настроение и болит голова.
Сотрудники солнечных лабораторий Meteoagent прогнозируют возникновение магнитных бурь на неделе с 30 декабря по 5 января.
Метеозависимые люди испытывают на своем организме даже небольшие всплески солнечной активности.
Некоторые люди очень остро реагируют на магнитные бури. У них нарушается работа сердца, могут ломить суставы и обостряться хронические заболевания.
Часто "скачет" давление, появляется беспокойство и страх.
Чтобы избежать негативного влияния солнца, медики рекомендуют в дни магнитных бурь больше отдыхать и исключить стрессовые факторы. Не стоит перегружать себя физическим трудом или тренировками.
Соблюдайте правильное питание и водный режим, совершайте пешие прогулки на свежем воздухе. Во время магнитных бурь на неделе с 30 декабря по 5 января лучше отказаться от дальних поездок, особенно в самолете.
Расписание магнитных бурь на неделе с 30 декабря по 5 января:
Слабые магнитные бури в конце года ожидаются 29 и 31 декабря.
1 января – K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
2 января – K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
3 января – K-индекс 2 (низкая солнечная активность);
4 января – K-индекс 4 (Магнитная буря средней силы);
5 января – K-индекс 3 (слабый солнечный шторм).
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